Danilo Gallinari | Tornare a Milano? Perché no! Vi dico cosa farei

Danilo Gallinari ha dichiarato che potrebbe tornare a giocare a Milano, spiegando che sarebbe una scelta possibile. Durante un evento organizzato dall'Nba, Gallinari ha condiviso i suoi piani futuri, parlando anche della sua partecipazione al camp Basketball Without Borders, dove ha incontrato giovani promesse del basket. Ha aggiunto che, se decidesse di tornare, puntarebbe a contribuire alla crescita del club e a trasmettere la sua esperienza ai nuovi talenti.

Danilo Gallinari, ex cestita italiano, racconta la sua esperienza nel Basketball Without Borders, camp organizzato dall'Nba che coinvolge i 40 migliori talenti under 17 del mondo. Gallinari partecipa in veste di allenatore, seguendo per tre giorni il percorso atletico dei ragazzi. Oltre all'esperienza a Los Angeles, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano parla della possibilità di tornare nel capoluogo lombardo come dirigente.?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Danilo Gallinari: "Tornare a Milano? Perché no! Vi dico cosa farei" Danilo Gallinari: “Non ho ancora finito con il basket, tornare a Milano sarebbe un sogno” “Vi dico cosa ha fatto”. Fabrizio Corona, nuova bomba su Gerry Scotti. “Perché non mi denuncia” Fabrizio Corona torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Peppe Iodice su Canale 21. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: NBA, i Nuggets celebrano Danilo Gallinari: Denver è sempre casa tua. Danilo Gallinari: «Futuro? Ora faccio il papà. Vorrei restare nella NBA, magari come dirigente»Danilo Gallinari ha parlato a Sky in vista dell'All-Star Game di Los Angeles, dove ci sarà da ospite. Il Gallo è a Los Angeles anche per il BWB, a cui sta ... pianetabasket.com Gallinari a Sky: All’All-Star Weekend con i giovani. Il futuro? Per ora faccio il papàPresente all’All-Star Weekend di Los Angeles per allenare i migliori talenti under 17 in arrivo da tutto il mondo, Danilo Gallinari ha parlato del suo presente e del suo futuro ai microfoni di Sky Spo ... sport.sky.it Il racconto di Danilo Gallinari sulla trade che lo portò da New York a Denver. #cronachedibasket #nba #danilogallinari #newyorkknicks #denvernuggets facebook