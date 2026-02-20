Frana spaventosa in Italia auto distrutte | evacuata la scuola Caos totale

Una frana grande ha colpito Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, causando danni a molte auto e bloccando diverse strade. La massa di terra e rocce si è staccata improvvisamente, distruggendo alcuni veicoli parcheggiati vicino alla collina. A causa del pericolo, è stata evacuata una scuola vicina, mentre i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’area. La strada principale rimane chiusa e si attendono aggiornamenti dalle autorità. La situazione resta sotto osservazione.

Una frana di rilevanti dimensioni ha colpito nelle ultime ore il territorio di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, causando danni a veicoli in sosta, la chiusura di strade e l' evacuazione di un istituto scolastico. Le criticità, legate alle piogge persistenti, stanno interessando anche la mobilità ferroviaria: un ulteriore crollo ha raggiunto i binari della Circumvesuviana imponendo l'interruzione del servizio su un tratto della linea. Frana a Castellammare di Stabia: smottamento a Quisisana e strada bloccata. Secondo quanto riferito dalle autorità presenti sul posto, lo smottamento principale si è verificato sulla collina di Quisisana.