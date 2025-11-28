Italia schianto terribile tra furgone e auto Caos totale e lunghe code strada chiusa

Il fragore metallico ha squarciato il silenzio di quella mattina, un suono secco e terribile che non lascia spazio a dubbi. Lamiere accartocciate, vetri in frantumi sparsi sull’asfalto, e un’ aria densa di polvere e gasolio bruciato. Il fumo si è levato rapidamente, mischiandosi alla nebbia sottile che avvolgeva la strada. L’urto è stato di una violenza inaudita: un furgone, pesante di vita e di passeggeri, si è scontrato con un’autovettura più piccola, trasformando i veicoli in trappole di ferro. Chi si trovava lì ha immediatamente capito la gravità della situazione, vedendo le figure intrappolate e sentendo i lamenti sommessi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, schianto terribile tra furgone e auto. Caos totale e lunghe code, strada chiusa

News recenti che potrebbero piacerti

"Non ce l'ha fatta". La manovra, poi lo schianto: tragedia in Italia, a soli 29 anni - facebook.com Vai su Facebook

Terribile schianto tra auto e furgone: una persona intrappolata tra le lamiere, chiusa l'autostrada - Grave incidente in A22 tra auto e furgone: tre feriti, autostrada chiusa due ore e persona estratta dalle lamiere. nordest24.it scrive

Incidente nel Milanese, schianto frontale tra un furgone e un tir: morto un ragazzo di 23 anni - I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i due feriti dalle rispettive vetture. Secondo milanotoday.it

Tremendo schianto nella notte in A22, l'impatto violentissimo tra un furgone e una macchina: una persona estratta dalle lamiere - Sulla dinamica esatta e sulle responsabilità sono in corso le verifiche da parte delle forze dell ... ildolomiti.it scrive