Frana in Italia | auto distrutte e scuola evacuata | la situazione

Una frana in Italia ha causato danni a diverse auto e ha costretto l’evacuazione di una scuola a Castellammare di Stabia, nel napoletano. La massa di terra si è staccata durante le prime ore del mattino, provocando il crollo di alcuni veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno indebolito il terreno, favorendo il distacco. Vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e assistere le persone coinvolte. La strada principale rimane chiusa al traffico.

Un violento smottamento ha colpito nelle prime ore della giornata una zona collinare dell'area di Castellammare di Stabia, nel napoletano, dopo giorni di piogge insistenti che hanno reso il terreno instabile. Una massa di fango, pietre e vegetazione si è riversata a valle raggiungendo una strada di collegamento e alcune aree di sosta, danneggiando diversi veicoli. In via precauzionale è stata disposta l'evacuazione di un istituto scolastico situato nelle vicinanze, mentre le autorità hanno interdetto l'area e avviato verifiche tecniche sul versante interessato. Secondo quanto ricostruito dagli operatori intervenuti sul posto, il movimento franoso si sarebbe originato lungo un costone sopra una delle principali salite che collegano il centro cittadino alle zone alte.