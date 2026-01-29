La modella pubblica un video sui social un anno dopo la chemio che mostra la ricrescita dei capelli come simbolo di rinascita

Una modella ha condiviso sui social un video che mostra la ricrescita dei capelli, un anno dopo aver concluso la chemioterapia. Nel video, si vede il suo volto sorridente e i capelli che tornano a crescere, simbolo di una rinascita personale. La donna ha scritto che il suo ultimo ciclo di trattamento è avvenuto senza feste o grandi emozioni, lasciandole un sapore amaro che ancora porta dentro. Un gesto semplice, ma pieno di significato per chi ha affrontato la malattia.

« «Un anno fa ho fatto la mia ultima chemioterapia. Niente campana. Nessuna cerimonia. Per ragioni che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio – e mi ha lasciato un sapore amaro che porto ancora dentro ». Così scrive Bianca Balti sotto il video pubblicato sui social per ricordare l'anno passato e celebrare il suo percorso di rinascita. « Ma molti di voi mi chiedono dei miei capelli. Eccoli. Questo è stato il mio percorso di rinascita ». Dal momento in cui ha dovuto rasarli a zero fino alla prima ricrescita e ai nuovi tagli corti. « Niente prodotti. Nessun trucco. Sono ricresciuti più spessi.

