INPS e AGEA | siglata la Convenzione per l’integrazione delle Banche Dati
L'INPS e l'AGEA hanno firmato ufficialmente una convenzione per collegare le loro banche dati. L’obiettivo è semplificare le procedure e migliorare i servizi per cittadini e imprese. La firma è stata annunciata oggi a Milano, segnando un passo importante verso l’integrazione digitale tra le istituzioni.
Milano, 31 gen. (askanews) – INPS e AGEA siglano la Convenzione per l’integrazione delle Banche Dati. Una iniziativa che mira a semplificare gli adempimenti per le imprese e i loro intermediari, nonché a sviluppare un avanzato sistema di business intelligence per contrastare le frodi nei rispettivi settori di azione. “Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di garantire un miglioramento significativo del livello dei servizi offerti, nonché di identificare in modo più efficace le metodologie e i rischi associati agli adempimenti aziendali”, ha dichiarato Valeria Vittimberga, Direttore generale dell’INPS.🔗 Leggi su Ildenaro.it
