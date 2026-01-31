INPS e AGEA | siglata la Convenzione per l’integrazione delle Banche Dati

L'INPS e l'AGEA hanno firmato ufficialmente una convenzione per collegare le loro banche dati. L’obiettivo è semplificare le procedure e migliorare i servizi per cittadini e imprese. La firma è stata annunciata oggi a Milano, segnando un passo importante verso l’integrazione digitale tra le istituzioni.

