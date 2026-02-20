Fortissima scossa di terremoto avvertita poco fa | trema tutto

Una potente scossa di terremoto ha scosso la città questa mattina, facendo tremare edifici e causando panico tra i residenti. La gente si è precipitata fuori di casa, alcuni hanno dovuto abbandonare le auto in strada per la paura che crollassero. Le linee telefoniche sono andate in tilt e le squadre di soccorso sono già al lavoro per verificare eventuali danni. La terra ha tremato forte, lasciando tutti senza parole.

Il pomeriggio scorreva con la solita monotonia dei gesti quotidiani, tra il vapore delle tazze di tè e il brusio sommesso delle strade affollate. All'improvviso, un rombo sordo e profondo ha squarciato la quiete, trasformando il suolo in un'onda instabile che ha scosso le fondamenta della realtà. Le finestre hanno iniziato a vibrare violentemente e il respiro si è fermato in gola a migliaia di persone, mentre la terra reclamava la sua forza primordiale. In quegli istanti interminabili, il confine tra la sicurezza della propria casa e il pericolo imminente si è assottigliato fino a sparire, lasciando spazio solo al battito accelerato del cuore e al timore di ciò che sarebbe potuto accadere da un momento all'altro.