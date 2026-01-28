Trema tutto Scossa di terremoto fortissima boato in un istante

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 si è fatta sentire oggi a Mindanao, la seconda isola più grande delle Filippine. La terra ha tremato improvvisamente, facendo scattare il panico tra la gente. Le scosse sono state molto intense e si sono sentite chiaramente in tutta l’isola. Al momento non ci sono ancora notizie di danni gravi o vittime, ma la paura resta alta tra i residenti. La terra continua a tremare e le autorità monitorano la situazione da vicino.

Un terremoto di magnitudo 6 è stato registrato oggi a Mindanao, la seconda isola più grande delle Filippine. L'evento sismico ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale e le autorità competenti. Secondo quanto riportato dal Centro di Ricerca Tedesco per le Geoscienze (GFZ), il sisma si è verificato a una profondità di 10 chilometri sotto la superficie terrestre. Questa profondità relativamente bassa aumenta il rischio di danni nelle aree abitate. Le prime segnalazioni parlano di scosse avvertite in diverse città dell'isola, inclusi centri urbani densamente popolati. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le procedure di sicurezza.

