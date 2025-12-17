Alluvione da simbolo della distruzione a quello della rinascita | inaugura il ponte di Ca' Stronchino

Dopo l’alluvione del 2023, il ponte di Ca’ Stronchino si trasforma in simbolo di rinascita. Martedì 23 dicembre alle 9.30, presso l’area della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Modigliana, si inaugura il nuovo collegamento, testimonianza della forza e della resilienza della comunità locale. Un momento di speranza e ripartenza per un territorio che si rialza dalle difficoltà.

E' uno dei simboli dell'alluvione del 2023. Martedi 23 dicembre alle 9.30, presso l'area della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Modigliana, sarà inaugurato il nuovo ponte di Ca'Stronchino. Martedì l'infrastruttura ha superato la prova di collaudo statico. “Un momento importante per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

