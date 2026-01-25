Il Comune di Pesaro ha ottenuto circa 200.000 euro di finanziamento ministeriale per la scuola primaria Carducci. L’intervento prevede lavori di messa in sicurezza, adeguamento antincendio e miglioramento dell’efficienza energetica, con l’obiettivo di garantire un ambiente scolastico più sicuro e confortevole per studenti e personale.

Il Comune di Pesaro si è aggiudicato un finanziamento ministeriale di 199mila euro per interventi di messa in sicurezza, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico della scuola primaria Carducci. "Sono risorse che consentiranno il rifacimento completo di tutti gli infissi – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora –. È un risultato molto importante perché ci permette di intervenire su un edificio scolastico, migliorandone sicurezza, comfort e risparmio energetico. Il rifacimento completo degli infissi della scuola Carducci rappresenta un investimento concreto sulla qualità degli spazi educativi e di conseguenza della qualità di vita di alunne e alunni e del personale del ‘mondo scuola’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola Carducci, addio spifferi 200mila euro per blindare il caldo

