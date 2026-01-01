Le piazze iraniane sfidano il potere di Teheran e di Mosca

Le piazze iraniane sono al centro di proteste che coinvolgono cittadini in sfida al regime di Teheran e alle influenze di Mosca. Le manifestazioni, nate da questioni economiche e sociali, si sono progressivamente trasformate in una rivolta contro le restrizioni politiche e l’autoritarismo islamista. Per approfondimenti senza paywall, iscriviti alla newsletter

Il regime iraniano è nuovamente colpito da forti proteste, che uniscono le rivendicazioni non politiche sui prezzi a quelle politiche contro i metodi autoritari e l'oscurantismo islamista. Non è detto che arrivino a qualche risultato, però c'è qualche sostegno internazionale perché la protesta si trasformi in attacco al cuore del potere. Con una certa preoccupazione a Mosca, perché l'Iran sta funzionando come fornitore di armi e soprattutto di droni per la guerra contro l'Ucraina e un cambio di regime complicherebbe questi rapporti

Correre senza velo: le donne iraniane sfidano il regime alla maratona di Kish - Sull’isola di Kish, zona franca e vetrina turistica dell’Iran meridionale, è andata in scena una maratona che ... iodonna.it

Il popolo iraniano è tornato nelle strade e nelle piazze, sfiancati dall’insopportabile disastro economico in cui l’Iran è precipitato, con il rial che ha toccato nuovi minimi storici - facebook.com facebook

Gli iraniani affollano di nuovo le piazze nelle più grandi manifestazioni contro il regime dopo quelle del 2022! Qui una foto simbolica che sta facendo il giro del mondo: un manifestante rimane calmo, seduto, immobile e senza paura di fronte alle moto della poli x.com

