Le piazze iraniane sfidano il potere di Teheran e di Mosca

Le piazze iraniane sono al centro di proteste che coinvolgono cittadini in sfida al regime di Teheran e alle influenze di Mosca. Le manifestazioni, nate da questioni economiche e sociali, si sono progressivamente trasformate in una rivolta contro le restrizioni politiche e l'autoritarismo islamista.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a  questo link: è gratis!   Il regime iraniano è nuovamente colpito da forti proteste, che uniscono le rivendicazioni non politiche sui prezzi a quelle politiche contro i metodi autoritari e l’oscurantismo islamista. Non è detto che arrivino a qualche risultato, però c’è qualche sostegno internazionale perché la protesta si trasformi in attacco al cuore del potere. Con una certa preoccupazione a Mosca, perché l’Iran sta funzionando come fornitore di armi e soprattutto di droni per la guerra contro l’Ucraina e un cambio di regime complicherebbe questi rapporti    Le tre "cose" principali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

