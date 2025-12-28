Papa Leone XIV avverte | Il mondo ha ancora i suoi Erode basta miti di potere e benessere vuoto

Durante l'Angelus, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza dei valori cristiani e della famiglia, avvertendo che nel mondo persistono figure che rappresentano Erode. Il Pontefice ha invitato a riflettere contro i falsi miti di potere e benessere vuoto, richiamando l’attenzione su un cammino fondato su autenticità e spiritualità. Un messaggio di sobrietà e di attenzione ai valori fondamentali della vita.

Il Pontefice durante l'Angelus ha sottolineato l'importanza dei valori cristiani e della famiglia e ha lanciato un appello contro i falsi miti del successo e del potere a ogni costo. Al termine della preghiera anche un pensiero per le vittime della guerra e un rinnovato appello di pace.

