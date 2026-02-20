Forbidden Fruit anticipazioni 21 febbraio | Yigit preoccupato da Ender

Yigit si preoccupa per Ender dopo aver scoperto qualcosa di importante. La scena si svolge tra tensioni e sguardi intensi, mentre lui cerca di capire come aiutarla. La serie turca Forbidden Fruit, in programmazione dal lunedì al sabato su Canale 5, continua a tenere alta l’attenzione degli spettatori con colpi di scena e emozioni forti. La prossima puntata promette ancora momenti di suspence e rivelazioni sorprendenti.

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 21 febbraio: Yigit preoccupato da Ender

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ultimo episodio della settimana per Forbidden Fruit. L'appuntamento con la dizi turca è alle 14.25 su Canale 5, in onda dal lunedì al sabato. Nell' episodio di sabato 21 febbraio Yildiz aiuterà Zehra a procurarsi i soldi che le servono per distribuire il suo libro; nel frattempo, Ender non ha rinunciato a verificare se Sahika abbia drograto Erim, perciò assegnerà a Yildiz un nuovo compito.