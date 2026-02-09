Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, Ender è ancora viva. Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro. La soap turca torna domani alle 14 su Canale 5 con nuovi colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di martedì 10 febbraio scopriremo che Ender è ancora viva e che è grazie a lei se, alla fine, Yildiz ha deciso di tornare dagli Argun. Ender infatti, l'avrebbe spinta a riprendere il suo posto in casa. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Con il ritorno di Yildiz, Sahika ha subito pensato a come metterla fuori gioco. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 10 febbraio: Ender è ancora viva, Yigit aiuta Zehra a salvare il suo libro

Domani alle 14 su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati i telespettatori dal lunedì al sabato.

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 10 gennaio.

