Forbidden Fruit anticipazioni 3 febbraio | Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlio
Domani alle 14 su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati i telespettatori dal lunedì al sabato. Yigit si prepara a rivelare a Ender di essere suo figlio, mentre l’attesa cresce. I protagonisti sono pronti a svelare i loro segreti, e i colpi di scena sono dietro l’angolo.
Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Con l'addio di Alihan e Zeynep, nella serie sono subentrate le trame legate a due nuovi personaggi: Yigit, il figlio che Ender ha avuto da giovanissima e dato in adozione, e la terribile Sahika, la sorella di Kaya. Nell' episodio di martedì 3 febbraio Yigit deciderà di raccontare la verità a Ender, ma la reazione non sarà quella che si aspettava. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Forbidden Fruit: chi è Yigit (il figlio segreto di Ender) e dov’è ora
Forbidden Fruit rivela nuovi dettagli sulla trama di Ender, concentrandosi sul personaggio di Yigit, il figlio segreto della dark lady turca.
Forbidden Fruit, anticipazioni 10 gennaio: Zeynep offre un lavoro alla ex di Alihan, Yigit incontra Ender
Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 10 gennaio.
«Sono pentita della falsa confessione che ha scaricato le colpe su Yildiz; la vera responsabile è stata Ender». Queste parole di Sevda hanno acceso la miccia nell’ultimo appuntamento di Forbidden Fruit, la soap turca che torna su Canale 5 alle 14. 10. L’addi - facebook.com facebook
