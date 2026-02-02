Forbidden Fruit anticipazioni 3 febbraio | Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlio

Da movieplayer.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 14 su Canale 5 torna Forbidden Fruit, la soap turca che tiene incollati i telespettatori dal lunedì al sabato. Yigit si prepara a rivelare a Ender di essere suo figlio, mentre l’attesa cresce. I protagonisti sono pronti a svelare i loro segreti, e i colpi di scena sono dietro l’angolo.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Con l'addio di Alihan e Zeynep, nella serie sono subentrate le trame legate a due nuovi personaggi: Yigit, il figlio che Ender ha avuto da giovanissima e dato in adozione, e la terribile Sahika, la sorella di Kaya. Nell' episodio di martedì 3 febbraio Yigit deciderà di raccontare la verità a Ender, ma la reazione non sarà quella che si aspettava. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

forbidden fruit anticipazioni 3 febbraio yigit pronto a dire a ender di essere suo figlio

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 3 febbraio: Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlio

Approfondimenti su Forbidden Fruit

Forbidden Fruit: chi è Yigit (il figlio segreto di Ender) e dov’è ora

Forbidden Fruit rivela nuovi dettagli sulla trama di Ender, concentrandosi sul personaggio di Yigit, il figlio segreto della dark lady turca.

Forbidden Fruit, anticipazioni 10 gennaio: Zeynep offre un lavoro alla ex di Alihan, Yigit incontra Ender

Ecco le anticipazioni di Forbidden Fruit del 10 gennaio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forbidden Fruit

Argomenti discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 9 al 14 febbraio; Forbidden Fruit, anticipazioni terza stagione: un matrimonio obbligato; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026; Forbidden Fruit, anticipazioni di oggi: Halit caccia Yildiz, divorzio e conto svuotato.

forbidden fruit anticipazioni 3Forbidden Fruit Anticipazioni 3 febbraio 2026: Yigit rivela a Ender di essere suo figlio?Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 3 febbraio 2026 su Canale 5 rivelano che Yigit raggiunge Ender: è tempo della resa dei conti! comingsoon.it

forbidden fruit anticipazioni 3Forbidden Fruit, anticipazioni 3 febbraio: Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlioScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... movieplayer.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.