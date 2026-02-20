Fondazione Milan compie 23 anni Scaroni | Berlusconi straordinario Vogliamo ampliare la bacheca

La Fondazione Milan ha compiuto 23 anni, un traguardo celebrato ieri con un evento speciale. La ricorrenza si è svolta alla presenza di Paolo Scaroni, che ha sottolineato il ruolo di Silvio Berlusconi, che 40 anni fa ha acquistato il club. Scaroni ha definito l’ex presidente “straordinario” e ha manifestato la volontà di aumentare i trofei della squadra. L’evento ha coinvolto anche i tifosi, che hanno partecipato con entusiasmo alle celebrazioni ufficiali. La fondazione si prepara ora a nuove iniziative sportive e culturali.

Ieri nel Museo del Milan, nella sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, alla presenza del Ministro per la Disabilità, Alessandro Locatelli, del Presidente rossonero Paolo Scaroni, dell'ex attaccante rossonero (attuale brand ambassador) Daniele Massaro e grazie alla partnership con 'Sara Assicurazioni', si è celebrato il 23° anniversario di Fondazione Milan. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Come? Con il racconto, attraverso immagini e cimeli, di un impegno costante e in continua evoluzione, che pone l'attenzione su tematiche rilevanti e capace di generare un cambiamento positivo attraverso lo sport.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fondazione Milan compie 23 anni. Scaroni: “Berlusconi straordinario. Vogliamo ampliare la bacheca” Leggi anche: Scaroni: “Nuovi trofei? Certo che voglio aggiornare la bacheca! Berlusconi uomo formidabile” Leggi anche: Milan, parla Scaroni: «Aggiornare la bacheca dei trofei? Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi ma…» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fondazione Milan festeggia 23 anni di attività | il nuovo progetto rossonero; Al Museo del Milan un nuovo progetto per accessibilità visitatori. Scaroni: Nuovi trofei? Certo che vogliamo aggiornare la bacheca. Mi piace Fondazione Milan per intervenire su tanti campi della vita socialeIn occasione della celebrazione dei 23 anni di Fondazione Milan (CLICCA QUI), il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai media presenti all'evento. Le sue dichiarazioni: Su ... milannews.it Fondazione Milan, Museo e sede sempre più inclusivi con Tag System(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un Museo sempre più accessibile per poter vivere il calcio a pieno e con maggiore inclusività. Fondazione Milan, in occasione del suo 23/o anniversario, ha presentato - alla ... msn.com Queste le parole del Presidente rossonero Paolo #Scaroni in occasione della celebrazione dei 23 anni di Fondazione Milan L'obiettivo del Presidente è chiaro: aumentare la bacheca trofei del #Milan Cosa ne pensate - facebook.com facebook BERLUSCONI STRAORDINARIO: Ieri, alla presenza del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, e del Presidente Scaroni, si è celebrato il 23° Anniversario di Fondazione Milan. @Gazzetta_it x.com