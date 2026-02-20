Fondazione Carditello al via le celebrazioni per il X anniversario

Tutto è pronto per le celebrazioni per il X anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello. Una ricorrenza speciale che sarà ricordata in forma solenne - sabato 21 febbraio, alle ore 16.30 - con la Santa Messa cantata dal maestro Walter Omaggio e celebrata nella Cappella dell'Ascensione da Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro. A seguire, alle ore 17.30 nella Sala Monta, in scena l'intermezzo "Il Maestro di Cappella" di Domenico Cimarosa, composto probabilmente tra il 1786 e il 1793, proprio nel periodo nel quale il Real Sito è stato edificato (intorno al 1787) dall'architetto Francesco Collecini per volontà di Ferdinando IV.