Pokémon avvia ufficialmente le celebrazioni per il 30° anniversario

Pokémon ha ufficialmente iniziato le celebrazioni per il suo trentesimo anniversario, che si concluderanno il 27 febbraio 2026 con il Pokémon Day. In occasione di questa ricorrenza, The Pokémon Company ha pubblicato un video teaser sui canali ufficiali, segnando l’inizio di un percorso dedicato a ricordare e celebrare tre decenni di avventure, personaggi e innovazioni nel mondo dei Pokémon.

The Pokémon Company ha dato il via alle celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise, che sarà formalmente raggiunto il 27 febbraio 2026 in occasione del Pokémon Day, con la pubblicazione di un video teaser pubblicato oggi sui canali ufficiali. Il video, diffuso sui canali social ufficiali della serie, segna l'inizio delle attività anniversary e anticipa ulteriori comunicazioni dedicate al 30 ° anniversario nel corso dei prossimi mesi. Tra i contenuti attesi in questo arco temporale figurano annunci relativi a eventi speciali, iniziative per il Gioco di Carte Collezionabili e possibili presentazioni dedicate alle produzioni videoludiche legate al brand.

