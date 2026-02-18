Morte di Claudio Sterpin il marito di Liliana Resinovich | Andrò ai funerali ma non da solo

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich scomparsa nel 2021 e trovata morta a Trieste, ha detto che parteciperà ai funerali di Claudio Sterpin, il marito di Liliana, deceduto recentemente. Visintin ha spiegato che andrà ai funerali, ma non da solo, e ha aggiunto di voler essere presente per salutarlo. La notizia è stata comunicata durante una trasmissione televisiva, dove ha anche rivelato di aver già preso accordi per accompagnarsi con un amico.

🔗 Leggi su Fanpage.it Liliana Resinovich, il marito Visintin: "Provino mia colpevolezza, non devo dimostrare nulla. Da Sterpin solo fantasie"A quattro anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha commentato nuovamente la vicenda, sostenendo di aver già provato la propria colpevolezza e di non dover dimostrare nulla. Liliana Resinovich, il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin: "Avrei voluto sapere i suoi segreti"Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato una nuova intervista dopo la morte di Claudio Sterpin, l'ultimo a parlare con Liliana prima della sua scomparsa.