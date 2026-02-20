Foibe e esodo | Latina riapre una ferita del dopoguerra con il Treno

Latina ha riaperto una ferita del dopoguerra con il ritorno del Treno del Ricordo, un percorso che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo. Il viaggio parte dalla stazione cittadina e attraversa territori segnati da eventi drammatici, portando alla memoria storie di sofferenza e di fuga forzata. La città si prepara a ricevere visitatori e studenti, che vogliono onorare le persone coinvolte in quella tragedia. La partenza del treno è prevista per questa mattina.

Latina accoglie il Treno del Ricordo: un viaggio nella memoria delle foibe e dell’esodo. Latina si prepara ad ospitare un importante simbolo di memoria e riconciliazione: il Treno del Ricordo. Il convoglio storico farà tappa nella città pontina sabato 21 febbraio, portando con sé la storia delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, un capitolo doloroso del secondo dopoguerra italiano. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, mira a preservare la memoria di un periodo storico complesso e a trasmettere il ricordo alle nuove generazioni. Un percorso attraverso la storia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu A Latina arriva il Treno del Ricordo: mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibeA Latina si inaugura il Treno del Ricordo, un progetto che celebra le vittime delle foibe. Giorno del Ricordo, Fontana: "Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia" – Il videoLa Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, a Latina le celebrazioni per le vittime delle foibe; Il Treno del Ricordo fa tappa a Latina Scalo, la storia del confine orientale in una mostra multimediale; Campagna di comunicazione istituzionale Il Treno del Ricordo 2026; Giorno del Ricordo: al via la terza edizione del Treno del Ricordo. Giorno del Ricordo, a Latina cerimonia al monumento ai Martiri delle FoibeLATINA – Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo per rendere omaggio alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Anche a Latina si svolgerà una cerimonia commemorativa organizzata dalla ... radioluna.it A Latina arriva il Treno del Ricordo: mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibeLo storico convoglio sarà alla stazione dello Scalo sabato 21 febbraio; quella nel capoluogo pontino la settimana delle 11 tappe di un viaggio che attraversa tutta l’Italia. Il progetto promosso dal M ... latinatoday.it Il13. . FOIBE ED ESODO. LA RUSSA, CON TRENO DEL RICORDO, RISALTO ALLA MEMORIA CHE ERA STATA VOLUTAMENTE SOTTERRATA. - facebook.com facebook – Oggi commemoriamo il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Una pagina complessa e dolorosa della nostra storia nazionale, x.com