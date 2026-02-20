Foibe e esodo | Latina riapre una ferita del dopoguerra con il Treno

Latina ha riaperto una ferita del dopoguerra con il ritorno del Treno del Ricordo, un percorso che ricorda le vittime delle foibe e l’esodo. Il viaggio parte dalla stazione cittadina e attraversa territori segnati da eventi drammatici, portando alla memoria storie di sofferenza e di fuga forzata. La città si prepara a ricevere visitatori e studenti, che vogliono onorare le persone coinvolte in quella tragedia. La partenza del treno è prevista per questa mattina.

Latina accoglie il Treno del Ricordo: un viaggio nella memoria delle foibe e dell’esodo. Latina si prepara ad ospitare un importante simbolo di memoria e riconciliazione: il Treno del Ricordo. Il convoglio storico farà tappa nella città pontina sabato 21 febbraio, portando con sé la storia delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, un capitolo doloroso del secondo dopoguerra italiano. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, mira a preservare la memoria di un periodo storico complesso e a trasmettere il ricordo alle nuove generazioni. Un percorso attraverso la storia italiana.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

