Giorno del Ricordo Fontana | Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia – Il video

La Camera dei Deputati ricorda oggi le vittime delle foibe e l’esodo forzato dei italiani dall’Istria, dal Friuli e dalla Dalmazia. Durante la seduta, il ministro Fontana ha definito quei fatti “una delle pagine più dolorose della nostra storia”. Un momento di commemorazione che si rinnova ogni anno, con le parole che si intrecciano alle immagini di un passato ancora vivo.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "La Camera dei Deputati si unisce oggi al commosso ricordo dei tanti connazionali vittime dell'eccidio delle foibe e dell'esodo forzato dei giuliani, dei fiumani, dei dalmati e degli istriani nel secondo dopoguerra. La complessa vicenda del confine orientale costituisce una delle pagine più dolorose della nostra storia. Non possiamo dimenticare i tanti innocenti perseguitati dal regime comunista jugoslavo e dalla feroce repressione scatenata dalle milizie titine già nelle ore seguenti l'armistizio dell'8 settembre. A migliaia furono torturati, uccisi o infoibati, spesso ancora vivi, in un crescendo di crudeltà e di atrocità che lasciò per anni una lunga scia di sangue" così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, intervenendo alla Camera per la commemorazione dell'eccidio delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e istriano.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina, alla Camera dei Deputati, Meloni e Mattarella si sono alternati nel ricordare le vittime delle foibe.

Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata.

Giorno del Ricordo, Fontana: Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia

Giorno del Ricordo, Fontana: Foibe ed esodo istriano una delle pagine più dolorose nostra storia

Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it

Cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza (Trieste) nel Giorno del Ricordo in cui si commemorano le vittime delle foibe, l'esodo giuliano-dalmata e le drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

Oggi é il Giorno del Ricordo. È il giorno in cui rompiamo il silenzio su una tragedia che per troppi anni è rimasta nell'ombra: l'orrore delle foibe e l'esodo di migliaia di italiani dalle terre d'Istria, Fiume e Dalmazia. Non sono solo pagine di libri di storia.