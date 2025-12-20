Humanitas University avvia il programma L’Ospedale in Classe per 1.300 studenti lombardi | formazione sulle professioni sanitarie con simulazioni e laboratori

Humanitas University promuove il programma di orientamento "L'Ospedale in Classe" rivolto a oltre 1.300 studenti di quarte e quinte classi delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e dell'area metropolitana di Milano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

HUMANITAS UNIVERSIT. Dai banchi alle corsie:1300 ragazzi alla scoperta della cura… e di se stessi - Al via “L’Ospedale in Classe”: il progetto in programma da dicembre 2025 ad aprile 2026 che porta nelle scuole il mondo della cura, con simulazioni, laboratori e orientamento nel Campus di Humanitas U ... mi-lorenteggio.com

Studenti del liceo in sala operatoria, la simulazione dell'Humanitas University. Il progetto dell'ateneo dura 15 ore ed è rivolto alle classi IV e V. Nel laboratorio i ragazzi imparano anche a produrre organi in 3D - facebook.com facebook