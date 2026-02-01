Fondi POC a Catanzaro Un Raggio di Sole | No allo snaturamento delle risorse servono lavoro e in

A Catanzaro, “Un Raggio di Sole” si oppone all’uso dei fondi POC per la città. L’associazione, guidata da Pietro Romeo, dice no allo snaturamento delle risorse e chiede che vengano usate per creare lavoro e sviluppo reale. La discute si accende dopo che alcuni progetti sembrano allontanarsi dagli obiettivi iniziali del programma.

A Catanzaro, l’associazione di volontariato “Un Raggio di Sole”, guidata da Pietro Romeo, ha preso posizione contro l’impiego dei fondi POC destinati alla città, sottolineando un’opzione che considera inadeguata rispetto agli obiettivi originali del programma. I fondi, erogati dal Ministero degli Interni nell’ambito del Programma Operativo Complementare per le politiche attive del lavoro e la legalità, sono stati allocati in gran parte per il potenziamento della videosorveglianza nelle zone periferiche della città. L’associazione ritiene che questa scelta rappresenti uno spostamento significativo rispetto allo scopo primario dei finanziamenti, che era quello di affrontare le cause strutturali della povertà e dell’esclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

