porlezza scoperto un pontile abusivo sul lago

Un nuovo intervento delle forze dell’ordine sul lago Porlezza: i militari della Guardia di Finanza di Porto Ceresio hanno scoperto un pontile abusivo di circa 250 metri quadrati, realizzato senza autorizzazioni da un cantiere navale. L’occupazione irregolare dell’area demaniale lacuale rappresenta un intervento importante per salvaguardare il patrimonio e la legalità nel contesto del lago di Lugano.

Porlezza (Como), 18 dicembre 2025 – I militari del Servizio Navale della Guardia di finanza di Porto Ceresio, hanno individuato, sul bacino di Porlezza del lago di Lugano, un’ occupazione abusiva di circa 250 metri quadrati di area demaniale lacuale, effettuata da un cantiere navale e utilizzata, senza le necessarie autorizzazioni, per l’installazione di un pontile adibito all’ormeggio di natanti privati. L’attività ispettiva, condotta assieme all'autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, ha permesso di rilevare il mancato versamento dei canoni concessor i relativi agli ultimi dieci anni, per un importo complessivo pari a circa 23mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

