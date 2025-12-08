Fiumicino Villa Guglielmi diventa il Villaggio di Natale

Fiumicino, 8 dicembre 2025 – Il Natale 2025 a Fiumicino si accende di magia e innovazione. Quest’anno, nell’incantevole C orte di Villa Guglielmi, prende vita il Villaggio di Natale: un’esperienza immersiva dedicata alle famiglie e a tutti gli amanti dell’atmosfera natalizia. Il cuore dell’iniziativa sarà la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una graziosa struttura sostenibile che ospiterà la casa più amata dai bambini. Intorno ad essa si potranno visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività tutte da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà un ricco programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, trucca bimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it