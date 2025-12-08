Fiumicino Villa Guglielmi diventa il Villaggio di Natale

Cdn.ilfaroonline.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 8 dicembre 2025 – Il Natale 2025 a Fiumicino si accende di magia e innovazione. Quest’anno, nell’incantevole C orte di Villa Guglielmi, prende vita il Villaggio di Natale: un’esperienza immersiva dedicata alle famiglie e a tutti gli amanti dell’atmosfera natalizia. Il cuore dell’iniziativa sarà la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una graziosa struttura sostenibile che ospiterà la casa più amata dai bambini. Intorno ad essa si potranno visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività tutte da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà un ricco programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, laboratori creativi, trucca bimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fiumicino villa guglielmi diventaFiumicino diventa… “Regina”: in città le riprese del nuovo film - Il film di Mazzantini e Castellitto proseguirà le sue riprese fino alla metà di dicembre scegliendo anche il parco di Villa Guglielmi ... Segnala ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Villa Guglielmi Diventa