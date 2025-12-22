Roma, 22 dic. - (Adnkronos) - "Nel 2025 a oggi sull'aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino ‘Leonardo da Vinci' abbiamo già superato i 50 milioni di passeggeri”. Lo sottolinea Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, illustrando i dati di traffico passeggeri relativi all'anno che si sta chiudendo. Con i viaggiatori che partiranno o arriveranno in occasione delle festività natalizie “chiuderemo il 2025 con oltre 51 milioni, un numero mai raggiunto prima da nessun aeroporto italiano - aggiunge - Si tratta di numeri importanti, che esprimono un'ulteriore crescita rispetto al 2024, anno che fu già di straordinaria crescita per Fiumicino, che crebbe più di ogni altro aeroporto a livello europeo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Troncone (Aeroporti di Roma): "A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025"

Leggi anche: 65esimo Aeroporto Fiumicino, Troncone (AdR): Quest'anno supereremo i 50 milioni di passeggeri – Il video

Leggi anche: Roma, record di presenze turistiche: “51 milioni nel 2024, +5% nel 2025”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aeroporto di Fiumicino, nuovo record: superati 50 milioni di passeggeri all'anno; Troncone (Aeroporti di Roma): A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025; Superati i 50 milioni di passeggeri in un anno all’Aeroporto di Roma Fiumicino; CS Aeroporti di Roma - All'aeroporto di Roma Fiumicino superati per la prima volta i 50 milioni di passeggeri in un anno: ora pronto lo sviluppo dello scalo.

Troncone (Aeroporti di Roma): “A Fiumicino 51 milioni di passeggeri nel 2025” - Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ abbiamo già superato i 50 milioni di passeggeri”. sassarinotizie.com