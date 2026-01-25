Oltre l’appuntamento della fiera I giovani talenti oggi in vetrina sfileranno in libreria per i firmacopie

Oltre l’appuntamento in fiera, i giovani talenti del fumetto avranno l’opportunità di presentarsi direttamente in libreria con i loro firmer. Accanto ai nomi consolidati del settore, questa iniziativa offre spazio anche alle nuove voci emergenti, contribuendo a valorizzare la crescita e la diversità della scena fumettistica italiana. Un’occasione per conoscere e sostenere i talenti di domani.

Accanto ai nomi affermati del fumetto italiano, la manifestazione è una frontiera anche per i talenti emergenti. Tra gli stand, spicca quello del Collettivo Pantofole, realtà giovane e in rampa di lancio, nata dall'incontro tra sceneggiatori e disegnatori formatisi alla Scuola Internazionale di Comics di Milano. Una decina di componenti da tutta Italia, di cui due brianzoli, con un legame ormai consolidato con MonzaCon. Il collettivo presenta il nuovo volume Pantofole n. 1, tra incontri con il pubblico e sketch realizzati dal vivo. "Ci chiamiamo Pantofole perché il nostro immaginario parte dal focolare domestico", racconta Marco Perini, sceneggiatore di Desio, cresciuto in mezzo ai fumetti (il papà è un edicolante desiano).

