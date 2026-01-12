Lunedì 12 gennaio, alla Libreria Rinascita di Brescia, si terrà un incontro con il professor Alessandro Barbero e il giornalista Aldo Cazzullo, in vista dell’evento

Saranno sul palco di "Castenedolo.Incontra", ma prima incontreranno lettrici e lettori in città. Nel tardo pomeriggio di lunedì 12 gennaio il professor Alessandro Barbero e il giornalista Aldo Cazzullo passeranno alla Nuova Libreria Rinascita di Brescia per un incontro congiunto con il loro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo sul palco di Castenedolo per San Francesco

Leggi anche: La festa di RomagnaBanca con Aldo Cazzullo e i Nomadi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Alla Libreria Rinascita l'incontro con Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo; Tornano gli incontri alla libreria Laterza: programma gennaio 2026.

Francesca Torre: "Coi miei fumetti incontro le bambine e scopro che subiscono catcalling" - Gruppo di lettura per Francesca Torre: sceneggiatrice, autrice di fumetti in tandem con disegnatrici come La Tram e Sara Malucelli. rainews.it

Domenica 18 gennaio tornano i laboratori creativi gratuiti per bambini alla RINASCITA! Vi aspettiamo dalle ore 16 alle 18 Prenotazione obbligatoria a [email protected] giocheremo con il bellissimo libro: CHE COSA DIVENTO SAPEVI CHE CI SONO A - facebook.com facebook