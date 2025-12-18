Turismo stretta anti-evasione della tassa di soggiorno per hotel e affitti brevi

Il Comune di Firenze e la Guardia di Finanza uniscono le forze per contrastare l’evasione fiscale nel settore turistico. Con un nuovo protocollo d’intesa, si punta a rafforzare i controlli su hotel e affitti brevi, garantendo maggiore trasparenza e tutela del patrimonio cittadino. Un passo importante per difendere l’economia legale e preservare l’immagine di Firenze come meta turistica di eccellenza.

