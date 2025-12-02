Tassa di soggiorno previsto incasso da 580mila euro nel 2026 Il Pd | Frontini la usa come bancomat
I turisti arrivano, i conti sorridono, ma rimane centrale il tema di come utilizzare i guadagni. Al centro del dibattito, in seconda commissione, c’è la tassa di soggiorno, la piccola "gabella" che i visitatori pagano per dormire nella città dei papi e che, anno dopo anno, sta diventando un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
