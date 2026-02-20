firenze scippatore consegnato alla polizia grazie ai negozianti torna il giorno dopo per minacciarli

A Firenze, un giovane ladro che aveva rubato gioielli a una donna è stato arrestato dai passanti in via Santa Lucia. Poco dopo essere stato consegnato alla polizia, il ragazzo è tornato nel quartiere il giorno seguente. Questa volta, ha minacciato alcuni negozianti con parole dure, creando tensione tra i commercianti locali. La scena si è svolta davanti alle vetrine, con il giovane che si aggirava tra i negozi senza apparente paura.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Il giovane che è stato fermato dai passanti a Firenze, in via Santa Lucia, all'angolo con via Palazzuolo, dopo aver strappato gioielli a una donna, è tornato nel pomeriggio di venerdì nella stessa strada per minacciare, a parole, verbalmente alcuni negozianti. La loro 'colpa' - così si può ricostruire sul posto - è di averlo additato quando si era nascosto tra due auto per scappare da chi lo stava inseguendo dopo il furto a una donna e che poi lo ha raggiunto e tenuto bloccato fino all'arrivo della polizia. "E' venuto davanti alla vetrina e ha iniziato a urlarci contro, poi ha fatto lo stesso in un altro negozio - dice una delle vittime -.🔗 Leggi su Lanazione.it

