Studente trovato morto in bagno | il mistero del cellulare consegnato il giorno dopo
La morte di Lorenzo De Tommaso, 25 anni, studente fuorisede di Fisica e Matematica, è ora al centro di un’inchiesta della polizia. Il giovane, originario della provincia di Taranto, è stato trovato senza vita nel bagno dell’appartamento in cui viveva in affitto, nella zona di piazzale delle Provincie. A dare l’allarme è stata la coinquilina, che ha scoperto il corpo nella mattinata del 27 novembre. Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, la ragazza avrebbe riferito di essere entrata per prima in bagno e di essere poi tornata nella propria stanza. Poco dopo sarebbe toccato al 25enne, che, però, non è più uscito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
