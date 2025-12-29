L' Opa apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra di Giovanni Pisano

L'Opa di Pisa apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra dedicata a Giovanni Pisano. Dal 29 dicembre 2025, quattro serate speciali offrono alla comunità pisana e agli studenti dell'Ateneo l’opportunità di approfondire l’opera del celebre scultore e architetto medievale, promuovendo la conoscenza del patrimonio artistico locale. Un’occasione per scoprire e valorizzare il patrimonio culturale della città.

Pisa, 29 dicembre 2025. Un'opportunità per la comunità pisana: l'Opera della Primaziale dedica quattro serate esclusive ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano, offrendo loro la possibilità di visitare gratuitamente la mostra "Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore" con percorso guidato. L'iniziativa si inserisce nella volontà dell'Opera di rafforzare il legame con il territorio: la mostra racconta, infatti, la fortuna di un artista, Giovanni Pisano (1248-1315), che ha segnato profondamente la storia della scultura occidentale e l'identità culturale di Pisa. Le serate dedicate si terranno nei venerdì 9, 16, 23 e 30 gennaio 2026, con visite guidate su più turni dalle 18 alle 19.

