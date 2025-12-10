Fiorentina | testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosa
La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, con attenzione anche al mercato per rafforzare la rosa. Vanoli dovrà fare a meno di Gosens, mentre Goretti spinge su Becao e Brescianini. Tra dubbi di formazione e primi sviluppi di mercato, la squadra cerca di mantenere alta la concentrazione.
Fiorentina: tra dubbi di formazione e primi sviluppi di mercato. Vanoli dovrà fare a Gosens contro la Dinamo Kiev in Conference, mentre Goretti spinge per due nomi La Fiorentina si è rimessa subito al lavoro per preparare la quinta sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev. Con la qualificazione ancora da blindare (l'ultima giornata .
Quando ti dicono 'Idea Becao' e perdi la testa #Fiorentina #calcio #calciomercato #radio #rassegnastampa - facebook.com Vai su Facebook
Anche la #Primavera della #Fiorentina perde a Napoli ma resta in testa Vai su X
Fiorentina-Dinamo Kiev, Vanoli si gioca tutto: il pronostico - Dinamo Kiev quote analisi statistiche 5ª giornata Conference League in programma giovedì 11 dicembre alle ore 18. Scrive gazzetta.it
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
