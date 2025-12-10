Fiorentina | testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosa

10 dic 2025

La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev, con attenzione anche al mercato per rafforzare la rosa. Vanoli dovrà fare a meno di Gosens, mentre Goretti spinge su Becao e Brescianini. Tra dubbi di formazione e primi sviluppi di mercato, la squadra cerca di mantenere alta la concentrazione.

Fiorentina: tra dubbi di formazione e primi sviluppi di mercato. Vanoli dovrà fare a Gosens contro la Dinamo Kiev in Conference, mentre Goretti spinge per due nomi La Fiorentina si è rimessa subito al lavoro per preparare la quinta sfida di Conference League contro la Dinamo Kiev. Con la qualificazione ancora da blindare (l’ultima giornata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

