Fiorentina show in Polonia | 3-0 allo Jagiellonia

La Fiorentina ha dominato la partita contro lo Jagiellonia in Polonia, vincendo 3-0 e mettendo una seria ipoteca sugli ottavi di Conference League. La squadra viola ha sfruttato al massimo le occasioni create, segnando due gol nel primo tempo e chiudendo i giochi nella ripresa. I giocatori hanno mostrato un’ottima condizione fisica e precisione in attacco. La vittoria rafforza la posizione della Fiorentina nel girone, lasciando poche speranze agli avversari polacchi di recuperare lo svantaggio.

La Fiorentina trasforma la trasferta polacca in un'esibizione di forza e cinismo, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Conference League con un perentorio 0-3 ai danni dello Jagiellonia. In un clima polare, il sodalizio toscano ha saputo gestire le insidie di un avvio contratto per poi dilagare nella ripresa, mettendo in ghiaccio la qualificazione già al match d'andata. Il tecnico Paolo Vanoli, con lo sguardo rivolto al campionato, ha operato un turnover massiccio affidandosi alla cosiddetta "Fiorentina B", ottenendo risposte eccellenti da chi ha trovato meno spazio finora. Protagonisti assoluti i reduci della finale di tre anni fa, Ranieri e Mandragora, simboli di un legame mai interrotto con questa competizione, chiusi dal sigillo finale di Piccoli su calcio di rigore.