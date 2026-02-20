Fiorentina show in Conference | 3-0 allo Jagiellonia

La Fiorentina ha vinto 3-0 contro lo Jagiellonia, causando grande entusiasmo tra i tifosi viola. La partita si è giocata allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra italiana ha dominato fin dal primo tempo. Con due gol di Barak e uno di Gonzalez, i viola hanno mostrato una buona organizzazione offensiva. La vittoria permette alla Fiorentina di avvicinarsi con fiducia alla gara di ritorno. I giocatori hanno dimostrato determinazione e compattezza, mentre i supporter hanno festeggiato sugli spalti.

AGI - La Fiorentina si aggiudica il primo round dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. I toscani stendono la formazione polacca per 3-0 fuori casa, grazie alle reti segnate nel secondo tempo da Ranieri, Mandragora e Piccoli (su rigore), mettendo al sicuro la qualificazione in vista del ritorno a Firenze. Cambia tutto Vanoli per questa trasferta europea. Davanti c'è Piccoli, con alle spalle una linea a quattro formata da Harrison, Fabbian, Ndour e Fazzini. Poche emozioni nel primo tempo. Poche emozioni nella prima parte di gara, con i padroni di casa quasi sempre protagonisti. Al 10' brividi nell'area viola quando Imaz mette in mezzo un pallone intercettato da Fortini, che rischia di regalarlo a Jozwiak prima di rimediare e guadagnare una rimessa dal fondo.