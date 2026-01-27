Udinese-Roma trasferta vietata | chiuso il settore ospiti

La partita Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio alle 20:45, si svolgerà senza la presenza dei tifosi ospiti. Il prefetto di Udine ha deciso di chiudere il settore dedicato ai supporter romanisti, in conformità alle disposizioni di sicurezza. La misura mira a garantire l’ordine pubblico durante l’evento sportivo.

Trasferta vietata per i tifosi giallorossi. In vista di Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio alle 20:45 al Bluenergy Stadium, il prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto la chiusura del settore ospiti. Il provvedimento include anche il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio, indipendentemente dal settore dello stadio. Una decisione maturata nell’ambito delle valutazioni su ordine e sicurezza pubblica, in linea con le direttive del Viminale. Alla base della misura ci sono i gravi episodi avvenuti lo scorso 18 gennaio lungo l’autostrada A1, dove si sono registrati scontri tra tifoserie di Roma e Fiorentina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

Approfondimenti su Udinese Roma

In occasione della partita tra Nardò e Puteoli Real Normanna del 25 gennaio, allo stadio “Giovanni Paolo II”, la Prefettura di Lecce ha deciso di chiudere il settore ospiti e vietare le trasferte dei tifosi ospiti, al fine di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento.

Durante la trasferta a Palermo, i tifosi blucerchiati hanno subito una delusione: il settore ospiti è stato chiuso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UDINESE INTER 1-0 LAUTARO DAL SETTORE OSPITI!

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Udinese - Inter in Diretta Streaming | DAZN IT; Scontri in autostrada: trasferte vietate ai tifosi di Roma e Fiorentina sino a fine stagione?; Roma-Milan 1-1 oggi, Serie A. Partita e classifica aggiornata; Serie A, Udinese-Inter 0-1 e Napoli-Sassuolo 1-0. Cagliari-Juventus 1-0. VIDEO.

Udinese-Roma, settore ospiti chiuso e vendita vietata ai residenti nel LazioIn vista della prossima sfida di campionato al Bluenergy Stadium i tifosi romanisti residenti nella regione non potranno seguire i giallorossi ... ilromanista.eu

Udinese-Roma, stop ai biglietti per i residenti nel Lazio. Chiuso il settore ospiti(ANSA) - UDINE, 27 GEN - In vista dell'incontro di calcio Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio prossimo alle 20.45, al Bluenergy Stadium, il. m.tuttomercatoweb.com

UDINESE – ROMA Promozione Amici di Tifo e il cantante Vegas Jones nel pre-partita Acquista ora il tuo biglietto udinese.it/news/biglietti… x.com

Hermoso tenta il recupero lampo: segnali incoraggianti, lo spagnolo punta a essere a disposizione per Udinese-Roma IL TEMPO Gian Piero Gasperini spera nel recupero lampo di Mario Hermoso. Il difensore centrale spagnolo aveva accusato una lesione di - facebook.com facebook