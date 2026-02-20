Fiorello contro Pucci | Ma chi hai come ufficio stampa Petrecca?

Fiorello ha attaccato Pucci durante una trasmissione, criticando aspramente il modo in cui gestisce la comunicazione. La causa dello scontro è stata una battuta di troppo del collega milanese, che ha portato l’ironia di Fiorello a un livello più diretto. Il showman ha detto: “Ma chi hai come ufficio stampa, Petrecca?”, riferendosi alla figura di Pucci. La discussione si è accesa tra frecciate e imitazioni, lasciando intendere un rapporto teso tra i due. La polemica continua a far parlare il pubblico e i media.

Tra imitazioni contestate e frecciate olimpiche, lo showman replica con ironia al Tapiro d'oro del collega milanese Tutto ha avuto. Tutto ha avuto inizio quando Andrea Pucci, dopo aver rinunciato alla kermesse ligure, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia mostrando un evidente fastidio per l'imitazione firmata da Rosario Fiorello. Il comico milanese ha punzecchiato il collega suggerendogli di godersi maggiormente la vita invece di svegliarsi all'alba per lavorare. La risposta dello showman siciliano non si è fatta attendere e, durante il suo spazio a La Pennicanza, ha dato vita a un monologo pungente che ha immediatamente infiammato i social.