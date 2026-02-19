Pucci contro Fiorello dopo il Tapiro | ‘Ha coronato la carriera imitandomi’

Andrea Pucci si scaglia contro Fiorello dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia. La causa è l’imitazione di Pucci da parte di Fiorello, che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. Pucci sostiene che questa imitazione rappresenti il culmine di una carriera, affermando che Fiorello abbia “trasformato” il suo stile in un personaggio conosciuto. La polemica si accende sui social, mentre i fan attendono una reazione ufficiale. La vicenda rimane al centro dell’attenzione nel mondo dello spettacolo.

Perché Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro a Striscia la Notizia?. Il Tapiro arriva come sigillo satirico su una vicenda che ha fatto rumore. Dopo settimane di chiacchiere e pressioni, l’ospitata sanremese è sfumata. Ufficialmente nessuna censura, ma il risultato è chiaro: Andrea Pucci non salirà su quel palco. Staffelli lo intercetta per Striscia la notizia (in onda giovedì 19 febbraio) e il comico non si sottrae. Anzi, rilancia. Quando gli viene chiesto conto della fotografia in cui indosserebbe una croce celtica, Pucci nega con decisione: “Anche quelli che hanno detto che aveva una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

