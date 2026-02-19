Pucci contro Fiorello dopo il Tapiro | ‘Ha coronato la carriera imitandomi’
Andrea Pucci si scaglia contro Fiorello dopo aver ricevuto il Tapiro di Striscia la Notizia. La causa è l’imitazione di Pucci da parte di Fiorello, che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. Pucci sostiene che questa imitazione rappresenti il culmine di una carriera, affermando che Fiorello abbia “trasformato” il suo stile in un personaggio conosciuto. La polemica si accende sui social, mentre i fan attendono una reazione ufficiale. La vicenda rimane al centro dell’attenzione nel mondo dello spettacolo.
Perché Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro a Striscia la Notizia?. Il Tapiro arriva come sigillo satirico su una vicenda che ha fatto rumore. Dopo settimane di chiacchiere e pressioni, l’ospitata sanremese è sfumata. Ufficialmente nessuna censura, ma il risultato è chiaro: Andrea Pucci non salirà su quel palco. Staffelli lo intercetta per Striscia la notizia (in onda giovedì 19 febbraio) e il comico non si sottrae. Anzi, rilancia. Quando gli viene chiesto conto della fotografia in cui indosserebbe una croce celtica, Pucci nega con decisione: “Anche quelli che hanno detto che aveva una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Pucci si becca il Tapiro da Striscia. Spara a zero su Fiorello: "Hai coronato la tua carriera..."Andrea Pucci ha ricevuto il Tapiro di Striscia dopo aver attaccato Fiorello sui social.
Sanremo 2026, Pucci riceve il Tapiro e punzecchia FiorelloAndrea Pucci riceve il Tapiro d’oro perché ha rinunciato a partecipare a Sanremo 2026, a causa di una battuta poco riuscita su Fiorello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Fiorello travolge Pucci. La battuta (pesantissima) sul nome non da maschio; Corona infuriato dopo il caso Pucci a Sanremo: il siparietto esilarante di Fiorello; Fiorello: Pucci è un boyscout rispetto a Tony Pitony, lui è la vera mina vagante; Carlo Conti parla di Andrea Pucci con Fiorello: Ci si può scherzare però mi dispiace per lui, sia professionalmente che umanamente. Non pensavamo di creare un affare di Stato.
Andrea Pucci Tapiro D’Oro di Striscia e attacco a Fiorello: Goditi la vita/ Sono di destra non fascistaAndrea Pucci Tapiro D'Oro di Striscia la notizia e attacco a Fiorello: Sono di destra non fascista, silenzio rotto dopo ritiro Sanremo 2026 ... ilsussidiario.net
Tapiro a Pucci da Striscia la Notizia dopo la bufera Sanremo: Sono di destra non sono fascistaTra i protagonisti della prossima puntata di Striscia la Notizia, che andrà in onda giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale5, ci sarà anche Andrea Pucci. Il comico milanese, infatti, è stato rag ... fanpage.it
Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro ad Andrea Pucci dopo la vicenda di Sanremo. Durante il servizio Staffelli gli ha chiesto se avesse visto l'imitazione fatta da Fiorello, Pucci ha risposto stizzito: “Dai non mollare Fiore, svegliati tutte le mattine alle 4. Goditi u facebook
Andrea #Pucci si becca il Tapiro da #Striscialanotizia e spara a zero su #Fiorello: "Hai coronato la tua carriera..." #sanremo26 #sanremo #18febbraio #iltempoquotidiano x.com