Pucci si becca il Tapiro da Striscia Spara a zero su Fiorello | Hai coronato la tua carriera

Nella prossima puntata di 'Striscia la Notizia' - in onda domani, giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5 - Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro ad Andrea Pucci, protagonista suo malgrado di una polemica che lo ha di fatto costretto a rinunciare alla già annunciata ospitata al Festival di Sanremo. "La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire", il commento del comico milanese. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", nonostante la foto sia online da tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Striscia la Notizia, Andrea Pucci riceve il Tapiro d'Oro. Frecciata velenosa a Fiorello

Striscia la Notizia 2026 in prima serata su Canale 5: anticipazioni giovedì 22 gennaio. Tapiro d'oro a Fiorello e Maria De Filippi Inviata

Argomenti discussi: Roberto Saviano lancia insinuazioni e veleni contro l'Inter e si becca un querelone. Marotta: Non so chi sia; Sanremo 2026, il caso Pucci tra politica, shitstorm e retromarcia: cosa c’è davvero dietro alla rinuncia del comico; La depositaria della verità, Lilli Gruber, si becca la dura smentita di Mattarella per le fake news in Otto e mezzo; Conti scarica il caso Pucci e la butta sul trauma Crozza: Ha avuto paura di essere bistrattato. Se manca serenità, meglio non andare.

Sanremo 26, Pucci si becca il Tapiro da Striscia. La sparata su Fiorello: Hai coronato la tua carriera...

Tapiro a Pucci da Striscia la Notizia dopo la bufera Sanremo: Sono di destra non sono fascista

