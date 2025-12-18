Fiorello a La Pennicanza l’indiscrezione di Corona | Ho le prove

Nell’ultima puntata de La Pennicanza, l’attenzione si focalizza su Fiorello e le sue parole su Fabrizio Corona. Tra indiscrezioni e prove, il comico torna al centro dell’attenzione, alimentando il dibattito pubblico. Dopo le rivelazioni su Signorini, l’evento si arricchisce di nuovi dettagli, mantenendo alta la curiosità del pubblico e lasciando presagire ulteriori sviluppi.

Penultima puntata de La Pennicanza. Fiorello ancora una volta si concentra su Fabrizio Corona. D’altro canto, dopo le rivelazioni su Alfonso Signorini non si parla d’altro. O meglio un altro argomento ci sarebbe: la smentita secca della Rai sul rientro di Amadeus ma. Fiorello, la lettera a Babbo Natale di Corona. Dopo la videochiamata a Corona di mercoledì 17 dicembre durante la quale il re del gossip ha promesso che la faccenda di Signorini andrà avanti accora per molto, la puntata del 18 dicembre de La Pennicanza si è aperta con un nuovo capitolo delle “ letterine di Natale mai spedite e ritrovate ”. 🔗 Leggi su Dilei.it

