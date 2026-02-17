Fiorello a La Pennicanza | Io so già come andrà a finire Sanremo Ho le prove

Fiorello ha dichiarato a La Pennicanza di sapere già come finirà Sanremo, perché ha le prove che lo dimostrano. La sua affermazione ha sorpreso i presenti, dato che ha condiviso dettagli che lasciavano intendere un risultato già deciso. Durante la puntata, il conduttore ha anche scherzato sulla possibilità che il festival diventi una “Sanremanza”, sottolineando quanto il tema sia caldo in questi giorni.

Martedì 17 febbraio Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con La Pennicanza. Manca poco che si trasformi nella Sanremanza e il Festival è il tema centrale della puntata. Addirittura viene indetta una conferenza stampa (finta) per l'arrivo improbabile di Adriano Celentano. E soprattutto vengono annunciati i vincitori della kermesse musicale. Fiorello annuncia i vincitori di Sanremo 2026. La Pennicanza dunque è dominata dal Festival di Sanremo, a una settimana dal via ufficiale. Fiorello si diverte con i pronostici: " Io so già come andrà a finire. Vinceranno Fedez e Masini. Ditonellapiaga 2°, Serena Brancale 3°! Se succede, qua ci arrestano tutti!