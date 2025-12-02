Truffa del finto maresciallo a un' anziana disabile ma i poliziotti veri lo arrestano

BRINDISI - Non si è fatto alcuno scrupolo nel raggirare una donna anziana, disabile al 100 per cento. Pur di ottenere denaro e gioielli, ha messo in scena la truffa del “finto maresciallo”. È questa la ricostruzione che emerge dalle indagini degli agenti - veri - della squadra mobile di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

