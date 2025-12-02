Truffa del finto maresciallo a un' anziana disabile ma i poliziotti veri lo arrestano

Brindisireport.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Non si è fatto alcuno scrupolo nel raggirare una donna anziana, disabile al 100 per cento. Pur di ottenere denaro e gioielli, ha messo in scena la truffa del “finto maresciallo”. È questa la ricostruzione che emerge dalle indagini degli agenti - veri - della squadra mobile di Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

truffa finto maresciallo anzianaTruffe del finto maresciallo, sgominata la banda: colpì anche a Verona - Sgominata dalla polizia la banda delle truffe del finto maresciallo: 11 misure cautelari, colpì anziani anche a Verona. Segnala veronaoggi.it

truffa finto maresciallo anzianaArcisate, truffe agli anziani: fermata banda sospetta dopo un tentativo sventato a Besano - Pattuglia civetta individua un’auto con soggetti già noti: la segnalazione di una vicina salva un’81enne dall’inganno del “finto maresciallo” ... Si legge su laprovinciadivarese.it

truffa finto maresciallo anzianaDue anziane raggirate con i raggiri del finto nipote e del finto maresciallo. I Carabinieri individuano i presunti responsabili e intensificano la prevenzione - I Carabinieri individuano i presunti responsabili e intensificano la prevenzione ... Riporta cosenzachannel.it

truffa finto maresciallo anzianaTruffa del finto maresciallo, colpi nel Piceno. Undici arresti - Almeno quindici gli episodi ricostruiti dagli investigatori. Riporta lanuovariviera.it

truffa finto maresciallo anzianaLa truffa del finto maresciallo. Persone anziane nel mirino - Diverse le segnalazioni La Gendarmeria avverte: "Le forze di polizia non chiedono denaro o gioielli". Scrive msn.com

truffa finto maresciallo anzianaTruffe ad anziane a Saracena, i carabinieri individua i presunti autori - COSENZA I Carabinieri di Saracena hanno denunciato i presunti responsabili di due distinte truffe in danno di anziane del posto. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Truffa Finto Maresciallo Anziana