Finisce la latitanza di Salvatore Del Campo | l' uomo sarebbe stato arrestato nel Regno Unito

Salvatore Del Campo, 41 anni, siciliano, è stato arrestato nel Regno Unito dopo essere sfuggito alla cattura in Italia. La sua latitanza è durata da settembre, quando aveva rimosso il braccialetto elettronico mentre si trovava ai domiciliari in provincia di Siena. Le autorità britanniche hanno individuato e fermato l’uomo, che ora verrà estradato in Italia. La sua fuga ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che avevano intensificato le ricerche in diversi paesi europei. Del Campo ora si trova in custodia in attesa di trasferimento.

ANCONA – Sarebbe stato arrestato nel Regno Unito Salvatore Del Campo, 41 anni, siciliano, latitante da settembre dopo aver tagliato il braccialetto elettronico mentre era ai domiciliari in provincia di Siena. A dirlo la trasmissione televisiva Chi l'ha visto?, che nelle scorse settimane aveva raccolto anche una sua intervista telefonica durante la quale aveva fatto intendere di trovarsi a Londra. Del Campo era stato condannato a due anni per stalking e lesioni nei confronti dell'ex compagna, una 31enne di Osimo. Dopo l'evasione aveva lasciato l'Italia, sostenendo di aver rimosso il dispositivo perché "cancerogeno" e dichiarando: "Non sono latitante, cerco protezione giuridica all'estero".