Regno Unito la storia fuorviante dell’uomo arrestato solo per una foto con un fucile su Linkedin
Circola lo screenshot di un articolo in inglese in cui si sostiene che Richelieu-Booth, un consulente IT, sarebbe stato arrestato dopo aver posato con un fucile su LinkedIn. L’uomo avrebbe scattato la foto durante una vacanza in Florida, negli Stati Uniti, per poi venire arrestato al suo ritorno nel Regno Unito. Lo screenshot, che riporta solo il titolo e la foto dell’articolo, viene condiviso come prova della “polizia politica” sotto il governo Starmer, dove basterebbe una foto sui social per finire perseguitati, ma senza riportare il reale contesto della vicenda. Per chi ha fretta. L’uomo è stato arrestato dopo una denuncia presentata alla polizia. 🔗 Leggi su Open.online
Regno Unito, la storia fuorviante dell’uomo arrestato “solo per una foto con un fucile” su Linkedin - La vicenda è legata a una denuncia per stalking in cui quella foto, insieme ad altri contenuti, era stata interpretata come minacciosa da parte del denunciante ... Segnala open.online
