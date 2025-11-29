Minaccia e picchia i genitori per avere i soldi per la droga | arrestato un uomo Indosserà il braccialetto elettronico

La Squadra Mobile di Ravenna, nel pomeriggio di venerdì, ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, indagato per i reati di lesioni ed estorsione verso i genitori. Sono stati proprio questi ultimi a richiedere l'intervento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

