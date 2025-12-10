Nuova vita per l' ex Fincantieri | al via i lavori da 7 milioni per la casa del Cnr Irbim

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ex Fincantieri di Ancona, un intervento da 7 milioni di euro. La storica palazzina, situata nel porto, sarà trasformata nella nuova sede del Cnr Irbim, segnando un importante passo verso il recupero e il rilancio di un patrimonio simbolo della città.

ANCONA – Un pezzo di storia del porto si prepara a rinascere per guardare al futuro. Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione della storica palazzina ex direzione Fincantieri, destinata a diventare la nuova sede del Cnr Irbim (Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Entro due anni la nuova sede Cnr Irbim in palazzina ex Fincantieri al porto di Ancona - Sette milioni e 200mila euro (Iva esclusa) di investimento e 540 giorni stimati per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'ex palazzina Fincantieri al porto di Ancona che ospiterà l ... Da ansa.it

Avvio dei lavori per la nuova sede del CNR IRBIM di Ancona presso l’ex palazzina Fincantieri - Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (CNR IRBIM) ... Scrive ilnautilus.it

