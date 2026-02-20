Fincantieri | +500M in cassa CDP resta al comando Investimenti e M&A

Fincantieri ha raccolto 500 milioni di euro tramite un aumento di capitale, che ha visto la vendita del 10% delle azioni. La causa principale di questa operazione è rafforzare la liquidità dell’azienda e sostenere nuovi investimenti nel settore navale. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mantiene il controllo, confermando il suo ruolo di principale azionista. La società punta a espandersi nel settore della mobilità sostenibile e delle navi militari. La liquidità disponibile permette a Fincantieri di pianificare acquisizioni e progetti strategici nei prossimi mesi.

Fincantieri: Completato l'Aumento di Capitale da 500 Milioni, CDP Equity Resta al Comando. Fincantieri ha finalizzato con successo l'aumento di capitale da circa 500 milioni di euro, collocando il 10% del capitale attraverso la vendita di 32.588.445 azioni a 15,32 euro l'una. L'operazione, conclusa il 19 febbraio 2026, mira a rafforzare la flessibilità finanziaria del gruppo e a sostenere i piani di crescita, inclusi investimenti in capacità produttiva e possibili operazioni di fusione e acquisizione. L'intervento consolida la posizione di Fincantieri come leader nel settore della costruzione navale, in un contesto globale in rapida evoluzione.