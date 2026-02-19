Juventus | Spalletti resta al comando
Luciano Spalletti resta alla guida della Juventus dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nelle prime partite dei playoff di Champions League. La squadra ha mostrato gravi limiti difensivi e poca reattività, lasciando molti tifosi delusi. La sconfitta ha anche sollevato dubbi sulla strategia del club e sul futuro tecnico. La dirigenza ha deciso di mantenere l’attuale allenatore, sperando in una reazione positiva già nelle prossime partite. La squadra si prepara ora ad affrontare la prossima sfida di campionato.
La sconfitta per 5-2 subita in casa del Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League ha lasciato ferite profonde alla Juventus, non solo sul piano sportivo ma anche su quello societario e tecnico. Luciano Spalletti resta al comando – la proprietà Exor e John Elkann lo hanno blindato con una
