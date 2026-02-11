Cdp–Confindustria | credito e investimenti nuovo patto per le imprese Oggi la presentazione a Napoli

Oggi a Napoli si tiene un evento importante. Alla sede dell’Unione Industriali, Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria hanno presentato il nuovo accordo per sostenere le imprese. Obiettivo: rafforzare il credito e stimolare investimenti, offrendo strumenti concreti per il sistema produttivo. La giornata segna un passo avanti nel rapporto tra pubblico e imprese, con l’intento di aiutare le aziende a crescere e a affrontare le sfide del mercato.

Si tiene oggi martedì 11 febbraio presso la sede dell’ Unione Industriali Napoli l’evento “Insieme per il futuro delle imprese”, promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, dedicato alla presentazione del nuovo accordo di collaborazione tra le due istituzioni e agli strumenti messi a disposizione del sistema produttivo. L’incontro, in programma a partire dalle ore 11, sarà l’occasione per fare il punto sugli scenari economici e sulle strategie di sostegno allo sviluppo delle imprese italiane, con particolare attenzione all’innovazione, alla competitività e ai percorsi di crescita sui mercati esteri.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Cdp Confindustria

Angelo Camilli di Confindustria dice che avere Cdp al fianco è una scelta strategica.

Ultime notizie su Cdp Confindustria

